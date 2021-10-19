"Заре" пророчат третье поражение подряд в Лиге конференций

Луганский клуб — опять аутсайдер.

Луганская "Заря", которая недавно была попросту уничтожена донецким "Шахтером" (6:1) в чемпионате Украины, считается аутсайдером встречи 3-го тура Лиги конференций УЕФА сезона 2021/22 с ЦСКА (София).

Об этом сообщает букмекерская компания "Пари-Матч".

Аналитики отметили, что шансы команд почти равны, но все равно отдают небольшое предпочтение хозяевам встречи. На успех болгарского коллектива можно сделать ставку с коэффициентом 2,23. В то же время триумф гостей и ничья менее вероятны — 3,35 и 3,30 соответственно. Добавим, что специалисты считают, что поединок, вероятнее всего, завершится ничьей 1:1 либо минимальной победой ЦСКА со счетом 1:0 — 6,50 и 6,80 соответственно.

Прогноз букмекеров на матч Лиги конференций ЦСКА (София) — "Заря" (данные за 19 октября):

Пари-Матч: (победа ЦСКА 2,23 — ничья 3,30 — победа "Зари" 3,35)

Отметим, игра ЦСКА — "Заря" состоится в четверг, 21 октября, в Софии (Болгария) на стадионе "Васил Левски", начало поединка — в 22:00 по киевскому времени. За ходом этой игры можно наблюдать в прямом эфире по ТВ, а также у нас на сайте в текстовом формате.