Укр

"Заре" пророчат третье поражение подряд в Лиге конференций

Автор
Михаил Корнилов
Дата публикации
Читати українською
Автор
19
ЦСКА София - "Заря" Новость обновлена 19 октября 2021, 13:20
ЦСКА София - "Заря"

Луганский клуб — опять аутсайдер.

Луганская "Заря", которая недавно была попросту уничтожена донецким "Шахтером" (6:1) в чемпионате Украины, считается аутсайдером встречи 3-го тура Лиги конференций УЕФА сезона 2021/22 с ЦСКА (София).

Об этом сообщает букмекерская компания "Пари-Матч".

Аналитики отметили, что шансы команд почти равны, но все равно отдают небольшое предпочтение хозяевам встречи. На успех болгарского коллектива можно сделать ставку с коэффициентом 2,23. В то же время триумф гостей и ничья менее вероятны — 3,35 и 3,30 соответственно. Добавим, что специалисты считают, что поединок, вероятнее всего, завершится ничьей 1:1 либо минимальной победой ЦСКА со счетом 1:0 — 6,50 и 6,80 соответственно.

Прогноз букмекеров на матч Лиги конференций ЦСКА (София) — "Заря" (данные за 19 октября):

  • Пари-Матч: (победа ЦСКА 2,23 — ничья 3,30 — победа "Зари" 3,35)

Отметим, игра ЦСКА — "Заря" состоится в четверг, 21 октября, в Софии (Болгария) на стадионе "Васил Левски", начало поединка — в 22:00 по киевскому времени. За ходом этой игры можно наблюдать в прямом эфире по ТВ, а также у нас на сайте в текстовом формате.

Теги:
#Футбол #ФК Заря #ФК ЦСКА (София) #Лига конференций
Свежая сводка по COVID-19 в Украине
Украина
В Украине число смертей от COVID-19 достигло исторического максимума
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Свежая сводка по COVID-19 в Украине
В Украине число смертей от COVID-19 достигло исторического максимума
Дата публикации
Категория
Новоизбранный первый вице-спикер ВРУ
В Украине избрали первым вице-спикером главу "Слуги народа": что теперь будет с партией (фото)
Дата публикации
Категория
Президент Украины Владимир Зеленский
"Вакцинация или локдаун": Зеленский поставил украинцам жесткий ультиматум
Дата публикации
Категория
Каким будет курс к концу года?
Гривну к концу года сильно "покидает": что будет с курсом валют в ноябре-декабре
Дата публикации
Категория
Полиция
Найден мертвым брат экс-мэра Кривого Рога Константина Павлова, который застрелился два месяца назад: известны детали