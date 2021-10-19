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"Реал" забив "Шахтарю" швидкий гол у 2-му таймі: відео командного шедевра

Автор
Михайло Корнілов
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Вінісіус Жуніор Новина оновлена 20 жовтня 2021, 00:21
Вінісіус Жуніор

"Реал" провів блискучу атаку.

Нападник "Реала" Вінісіус Жуніор подвоїв перевагу гостей в матчі 3-го туру Ліги чемпіонів УЄФА сезону 2021/22 "Шахтар" — "Реал". Перший гол у поєдинку записав на свій рахунок центральний захисник "Гірників" Сергій Кривцов, який переправив круглого у свої ворота.

На 51-й хвилині зустрічі Карім Бензема змістився з лівого флангу, а потім неймовірною передачею розрізав всю оборону господарів. Бразилець Вінісіус прийняв м’яч і другим дотиком переграв Анатолія Трубіна в ближньому бою. Забарився Додо, який дозволив бразильському вінгеру опинитися "в грі", хоча інші захисники "Гірників" залишали Жуніора в офсайді.

Відео голу Вінісіуса в матчі з "Шахтарем":

"Шахтар" у другому таймі пропустив ще три голи і програв з рахунком 0:5. У нас на сайті доступний повний відеоогляд цієї зустрічі. Відзначимо, цей результат поставив під великим питанням єврокубкові амбіції "Гірників" в поточному розіграші Ліги чемпіонів. Крім того, команда італійця Роберто Де Дзербі не може забити гол на груповому етапі.

Теги:
#Футбол #ФК Шахтар #ФК Реал #Ліга чемпіонів
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