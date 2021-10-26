"Маріуполь" — "Динамо": де і коли дивитись матч 1/8 фіналу Кубка України

Киян чекає важкий виїзд до Маріуполя.

У середу, 27 жовтня, "Динамо", яке днями обіграло "Дніпро-1" (2:0) у центральному матчі 12-го туру чемпіонату України, проведе виїзний поєдинок 1/8 фіналу Кубка України 2021/22 проти "Маріуполя". Зустріч, яка розпочнеться о 17:00 за київським часом, буде показана на телеканалі "Футбол 2".

Про це повідомляє офіційний сайт транслятора.

Зазначимо, столичний клуб тільки-но стартує в КУ, а ось "Маріуполь" у попередньому раунді в серії пенальті розібрався з "Волинню". Матч "Маріуполь — "Динамо" відбудеться на стадіоні імені Володимира Бойка в Маріуполі і буде також показаний у мережі на сервісі oll.tv (потрібна підписка, — прим. ред.). Відеоогляд поєдинку буде доступний у нас на сайті після закінчення зустрічі.

Нагадаємо, у разі успіху у 1/8 фіналу одна з команд вийде до чвертьфіналу турніру. Матчі цієї стадії Кубка України відбудуться у березні наступного року, фінал змагань заплановано на травень 2022 року. До речі, "Динамо" перемагало в останньому розіграші трофею.

Раніше "Телеграф" повідомляв про результати жеребкування 1/8 фіналу КУ.