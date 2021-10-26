"Мариуполь" - "Динамо": где и когда смотреть матч 1/8 финала Кубка Украины

Киевлянам предстоит тяжелый выезд в Мариуполь.

В среду, 27 октября, киевское "Динамо", которое на днях обыграло "Днепр-1" (2:0) в центральном матче 12-го тура чемпионата Украины, проведет выездной поединок 1/8 финала Кубка Украины 2021/22 против "Мариуполя". Встреча, которая начнется в 17:00 по киевскому времени, будет показана на телеканале "Футбол 2".

Об этом сообщает официальный сайт транслятора.

Отметим, столичный клуб только-только стартует в КУ, а вот "Мариуполь" в предыдущем раунде в серии пенальти разобрался с "Волынью". Матч "Мариуполь — ""Динамо" состоится на стадионе имени Владимира Бойко в Мариуполе и будет также показан в сети на сервисе oll.tv (требуется подписка, — прим. ред.). Видеообзор поединка будет доступен у нас на сайте по окончании встречи.

Напомним, в случае успеха в 1/8 финала одна из команд выйдет в четвертьфинал турнира. Матчи этой стадии Кубка Украины пройдут в марте следующего года, финал соревнований запланирован на май 2022 года. К слову, "Динамо" — действующий обладатель трофея.

Ранее "Телеграф" сообщал о результатах жеребьевки 1/8 финала КУ.