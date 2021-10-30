"Будуть серйозні наслідки": глава WADA зробив заяву щодо допінг-скандалу в Україні

В агенції висловилися про ситуацію в Україні.

Президент Всесвітньої антидопінгової агенції (WADA) Вітольд Банька прокоментував підсумки "Операції Геркулес" щодо розслідування порушень Національного антидопінгового агентства України (НАДЦУ).

Слова Вітольда доступні на Матч ТБ.

Банька зазначив, що українська організація допустила серйозне порушення, проте ситуацію все ще можна виправити. Для цього Україні буде запропоновано коригувальні заходи. Якщо їх не буде реалізовано, то НАДЦУ і весь вітчизняний спорт чекають серйозних наслідки. Також Банька пояснив мотиви порушень. За його словами, агентство маніпулювало з допінг-пробами, щоби деякі українські атлети зуміли потрапити на Олімпійські ігри в Токіо.

"Україні буде запропоновано коригувальні заходи. У разі, якщо вони не реалізовуватимуться, українське агентство чекають серйозні наслідки", — заявив Банька.

Нагадаємо, НАДЦУ звинувачується у тому, що заздалегідь попереджало спортсменів про допінг-тестування. Крім того, доведено, що кілька "змагальних" проб українських спортсменів було видано як "позазмагальні", щоб атлети з необхідною нормою тестів зуміли поїхати на Ігри-2020. В Україні відреагували на скандал звільненням керівництва НАДЦУ, проте колишній міністр молоді та спорту України Ігор Жданов вважає, що цього буде замало.