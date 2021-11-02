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"Шахтар" вирушив на матч проти "Реала" без зіркового бразильця

Автор
Володимир Лавський
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Автор
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Педріньйо через травму не допоможе "Шахтарю" у матчі проти "Реала" Новина оновлена 02 листопада 2021, 08:42
Педріньйо через травму не допоможе "Шахтарю" у матчі проти "Реала"

Півзахисник Педріньо не потрапив у заявку донеччан на матч 4-го туру Ліги чемпіонів проти "Реала".

Донецький "Шахтар" у клубних соцмережах опублікував список гравців, які вирушили до Мадриду на матч 4-го туру групового турніру Ліги чемпіонів проти "Реала".

Серед футболістів відсутній Педріньо, який не встиг відновитись після травми. Також не допоможуть "гірникам" форварди Жуніор Мораес та Лассіна Траоре, які продовжують перебувати у лазареті.

Повністю заявка українського клубу виглядає так:

воротарі: Андрій П’ятов, Анатолій Трубін, Олексій Шевченко;

захисники: Додо, Вітао, Сергій Кривцов, Микола Матвієнко, Юхим Конопля, Ісмаїлі, Віктор Корнієнко, Валерій Бондар;

півзахисники: Тарас Степаненко, Майкон, Антоніо, Тете, Артем Бондаренко, Манор Соломон, Михайло Мудрик, Алан Патрік, Георгій Судаков;

нападники: Данило Сікан, Дентіньо, Фернандо.

Матч 4-го туру групового турніру Ліги чемпіонів "Реал" — "Шахтар" відбудеться у середу, 3 листопада, в Мадриді на стадіоні "Сантьяго Бернабеу". Початок – о 19.45. Раніше "Телеграф" розповідав, де можна переглянути цю зустріч. У минулому турі "гірники" програли "вершковим" у Києві з рахунком 0:5.

Теги:
#Футбол #Реал #Шахтар #Ліга чемпіонів
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