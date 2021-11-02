"Шахтар" вирушив на матч проти "Реала" без зіркового бразильця

Півзахисник Педріньо не потрапив у заявку донеччан на матч 4-го туру Ліги чемпіонів проти "Реала".

Донецький "Шахтар" у клубних соцмережах опублікував список гравців, які вирушили до Мадриду на матч 4-го туру групового турніру Ліги чемпіонів проти "Реала".

Серед футболістів відсутній Педріньо, який не встиг відновитись після травми. Також не допоможуть "гірникам" форварди Жуніор Мораес та Лассіна Траоре, які продовжують перебувати у лазареті.

Повністю заявка українського клубу виглядає так:

воротарі: Андрій П’ятов, Анатолій Трубін, Олексій Шевченко;

захисники: Додо, Вітао, Сергій Кривцов, Микола Матвієнко, Юхим Конопля, Ісмаїлі, Віктор Корнієнко, Валерій Бондар;

півзахисники: Тарас Степаненко, Майкон, Антоніо, Тете, Артем Бондаренко, Манор Соломон, Михайло Мудрик, Алан Патрік, Георгій Судаков;

нападники: Данило Сікан, Дентіньо, Фернандо.

Матч 4-го туру групового турніру Ліги чемпіонів "Реал" — "Шахтар" відбудеться у середу, 3 листопада, в Мадриді на стадіоні "Сантьяго Бернабеу". Початок – о 19.45. Раніше "Телеграф" розповідав, де можна переглянути цю зустріч. У минулому турі "гірники" програли "вершковим" у Києві з рахунком 0:5.