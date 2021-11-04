У "Реалі" заспокоїли українців із приводу Луніна

Флорентіно Перес бачить велике майбутнє для українського воротаря.

Президент "Реала" Флорентіно Перес у спілкуванні з журналістом Романом Бебехом розповів, які перспективи у українського воротаря мадридців Андрія Луніна, який не дуже задоволений своїми перспективами у Мадриді. Запис розмови опубліковано на фейсбук-сторінці Бебеха.

- Лунін так само сильний, як і Куртуа. У нього все буде гаразд. Тож нехай українці не переживають за нього.

– Хто зробив його трансфер до «Реалу»?

- Я. Спочатку познайомився з його батьком. Він добре виявив себе на чемпіонаті світу U-20.

Лунін перейшов до "Реалу" у 2018 році, проте в основі мадридського клубу так і не закріпився. За ці три роки 22-річний українець встиг побути в оренді у "Леганесі", "Вальядоліді" та "Ов’єдо". Цього сезону Лунін не провів жодного матчу за основу "королівського клубу".

Лунін у складі юнацької збірної України до 20 років є чинним чемпіоном світу. На батьківщині футболіст виступав за дніпропетровське "Дніпро" та луганську "Зорю".

Як раніше повідомляв "Телеграф", донецький "Шахтар" у середу зазнав поразки від "Реала" у рамках Ліги чемпіонів.