"Ви ж інтелігентна людина": Мілевський пристав до безхатченка у пошуках Бєднякова (відео)

Колишній футболіст вирушив до Маріуполя до свого друга.

Скандальний український екс-футболіст, який восени 2021 року оголосив про завершення спортивної кар’єри, вирушив у гості до відомого українського актора та телеведучого Андрія Бєднякова.

Відповідне відео доступне на YouTube-каналі "Міля".

Як тільки Мілевський прибув поїздом до Маріуполя, він тут же знайшов з ким би поспілкуватися. Артем запитав у чоловіка, схожого на безхатченка, в якому він місті, а потім почав розпитувати, де знайти Бєднякова.

"Бидь, бидь, бидь… Ви ж інтелігентна людина…", — невиразно звернувся до Мілевського чоловік, який сидів на лавці біля вокзалу. Артем відповів, що він інтелігентний і пішов далі у пошуках друга. Що з цього вийшло можна подивитися у ролику нижче.

"Майстри, ось і закінчилася футбольна кар’єра. Велике дякую тим, хто за мене вболівав і підтримував, усіх обіймаю. Тепер настав час гарненько попрацювати. Перший виїзд до мого друга Андрія Бєднякова до Маріуполя. Круто потусили, було весело, цікаво та смішно", — написав Мілевський у коментарі під відео.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що Мілевський зі сльозами на очах зробив коло пошани під час матчу "Динамо" на НСК "Олімпійський".