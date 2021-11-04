Стало відомо, хто стане новим головним тренером "Барселони"

Найближчим часом Хаві прийме каталонців.

Головний тренер "Аль-Саади" Хаві стане новим наставником "Барселони", повідомляє Marca.

За даними джерела, іспанський фахівець уже домовився з катарським клубом про дострокове розірвання контракту. Якщо це станеться, то "Барселона" виплатить "Аль-Сааді" один мільйон євро компенсації. Очікується, що призначення буде офіційно оголошено вже наступного тижня.

У жовтні керівництво синьо-гранатових через низькі результати звільнило голландця Рональда Кумана з посади головного тренера. Тимчасовим кермовим став Серхі, який раніше очолював дубль каталонців.

Хаві Ернандес як гравець провів 17 років у складі "Барселони", з якою чотири рази вигравав Лігу чемпіонів і вісім разів ставав переможцем чемпіонату Іспанії.

У вівторок каталонці гостювали у Києві, де у рамках 4-го туру Ліги чемпіонів обіграли "Динамо" — 1:0. Завдяки цьому успіху іспанський клуб закріпився на другому місці у групі із шістьма очками. Свій наступний матч у найпрестижнішому єврокубку синьо-гранатові проведуть проти "Бенфіки".