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Степаненко зрівняв рахунок у матчі збірних України та Болгарії (відео)

Автор
Володимир Лавський Володимир Лавський
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Степаненку вдався гарний дальній удар Новина оновлена 11 листопада 2021, 21:19
Степаненку вдався гарний дальній удар

Рахунок став 1:1.

Півзахисник збірної України Тарас Степаненко зрівняв рахунок у товариському матчі проти збірної Болгарії – 1:1. Сталося це на 76-й хвилині. Футболісту вдався гарний дальній удар із 27 метрів, і м’яч ліг акуратно у лівий нижній кут.

До цього після серії помилок болгарська команда вийшла вперед наприкінці першого тайму. Захисники з воротарем Бущаном не розібралися, хто ж гратиме м’яч, і Радослав Кирилов зумів пробити повз голкіпера.

Нагадаємо, перед матчем в Одесі на стадіоні "Чорноморець", де проходить гра, спалахнула пожежа.

Додамо, що наступна гра стане для "Жовто-синіх" визначальною, адже на кону стоятиме шанс продовжити боротьбу за вихід на чемпіонат світу-2022. Наступного вівторка, 16 листопада, наша команда в гостях зіграє проти Боснії та Герцеговини.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що центральний півзахисник збірної України Тарас Степаненко потрапив під критику через безглузду відмазку після першого матчу з Боснією та Герцеговиною у Львові (1:1).

Теги:
#Футбол #Збірна України #Тарас Степаненко
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