Українці пропустили безглуздий гол у грі з Болгарією (відео)

"Жовто-сині" пропустили першими.

У четвер, 11 листопада, збірна України, яка перебуває у гнітючому становищі у відборі на чемпіонат світу-2022, приймає команду Болгарії в рамках товариської гри. Гості відкрили рахунок у поєдинку, скориставшись грубою помилкою господарів в обороні.

На 35 хвилині зустрічі Радослав Кирилов скористався серією помилок наших захисників. Спочатку Микола Матвієнко невдало вибив круглого, а потім Олександр Тимчик програв боротьбу форварду гостей, який зблизька переправив м’яч у ворота повз Георгія Бущана.

Відео гола Кирилова:

Нагадаємо, перед матчем в Одесі на стадіоні "Чорноморець", де проходить гра, спалахнула пожежа.

Додамо, що наступна гра стане для "Жовто-синіх" визначальною, адже на кону стоятиме шанс продовжити боротьбу за вихід на чемпіонат світу-2022. Наступного вівторка, 16 листопада, наша команда в гостях зіграє проти Боснії та Герцеговини.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що центральний півзахисник збірної України Тарас Степаненко потрапив під критику через безглузду відмазку після першого матчу з Боснією та Герцеговиною у Львові (1:1).