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Украинцы пропустили нелепый гол в игре с Болгарией (видео)

Автор
Михаил Корнилов Михаил Корнилов
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Радослав Кирилов открыл счет в матче Украина - Болгария Новость обновлена 11 ноября 2021, 20:34
Радослав Кирилов открыл счет в матче Украина - Болгария

"Желто-синие" пропустили первыми.

В четверг, 11 ноября, сборная Украины, которая находится в удручающем положении в отборе на чемпионат мира-2022, принимает команду Болгарии в рамках товарищеской игры. Гости открыли счет в поединке, воспользовавшись грубой ошибкой хозяев в обороне.

На 35-й минуте встречи Радослав Кирилов воспользовался серией ошибок наших защитников. Сначала Николай Матвиенко неудачно выбил круглого, а затем Александр Тымчик проиграл борьбу форварду гостей, который с близкого расстояния переправил мяч ворота мимо Георгия Бущана.

Видео гола Кирилова:

Напомним, перед матчем в Одессе на стадионе "Черноморец", где проходит игра, вспыхнул пожар.

Добавим, что следующая игра станет для "Желто-синих" определяющей, ведь на кону будет стоять шанс продолжить борьбу за выход на чемпионат мира-2022. В следующий вторник, 16 ноября, наша команду в гостях сыграет против Боснии и Герцеговины.

Ранее "Телеграф" сообщал, что центральный полузащитник сборной Украины Тарас Степаненко попал под критику из-за нелепой отмазки после первого матча с Боснией и Герцеговиной во Львове (1:1).

Теги:
#Футбол #Сборная Украины #Сборная Болгарии
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