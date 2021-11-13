Дочекалися: українська легкоатлетка показала обіцяне тату у зоні бікіні

Татуювання Бех-Романчук пов’язане зі спортом.

Українська стрибунка у довжину Марина Бех-Романчук, яка зараз відпочиває у Португалії, на своїй сторінці в інстаграмі опублікувала нове фото.

Раніше спортсменка анонсувала, що зробила друге татуювання, але жодного разу його ще не показувала. І ось час настав. На цей раз Бех-Романчук у зоні бікіні завдала зображення олімпійських кілець.

"Воно для мене особливе і має глибокий сенс. Я давно носила в голові цю ідею, але ніяк не вирішувалася чи не вистачало часу. А зараз саме той випадок. Ця маленька краса допоможе мені йти життям", — підписала публікацію спортсменка.

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Також Бех-Романчук попросила передплатників у коментарях оцінити татуювання за шкалою від 1 до 10. Спортсменка цього року виступила на олімпіаді у Токіо, де посіла п’яте місце у секторі для стрибків у довжину.

Раніше Бех-Романчук засвітила апетитні форми на спільному знімку із чоловіком. Крім того, нещодавно легкоатлетка захопила фанатів пікантним фото біля басейну.