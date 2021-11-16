Захисник "Шахтаря" може ухвалити російське громадянство, але виступати за збірну РФ у нього вийде не відразу

У Росію виїхати може, а от грати за збірну навряд.

Захисник донецького "Шахтаря" Марк Мампассі, яким цікавиться низка російських клубів, найближчим часом навряд чи зможе зіграти за збірну Росії.

Про це заявив спортивний юрист Ілля Скоропашкін в інтерв’ю Meta-ratings. Раніше в ЗМІ була інформація, що за переїздом до Росії гравець може прийняти громадянство сусідньої країни.

За словами юриста, останнім часом у ФІФА (головному футбольному органі у світі) відбулися великі зміни щодо зміни громадянства як спортивного, так і юридичного. 18-річний Мампассі вже має досвід виступу за юнацькі збірні України, але жодного разу не грав за національну команду.

Скоропашкін уточнив, що на даний момент спортивне громадянство можна отримати у футболі лише після того, як гравець п’ять років проживає на території країни, за яку він хоче виступати. Мампассі постійно проживає в Україні. Тому ймовірність ігор за збірну Росії на даний момент є максимально низькою.

Нинішнього сезону Мампассі виступає в оренді за "Маріуполь".

Як раніше повідомляв "Телеграф", український захисник "Зеніту" Ярослав Ракицький може залишити клуб із Санкт-Петербурга. У Росії вже пояснили, чому екс-гравець збірної України не потрібний чемпіонові Росії.