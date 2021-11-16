Легенда "Динамо" назвав головну проблему збірної України (відео)

Наша команда має серйозну проблему.

Колишній захисник київського "Динамо" та збірної України Олександр Головко розповів про плюси та мінуси команди Олександра Петракова, підопічні якого 16 листопада проведуть вирішальний матч відбору на чемпіонат світу-2022 проти збірної Боснії та Герцеговини.

Про це уславлений футболіст розповів у коментарі для vZbirna.

Головко розповів, що головним мінусом збірної України він вважає оборону, адже в поточному відборі наша команда жодного разу не грала на нуль, а з плюсів іменитий футболіст виділив той факт, що українські футболісти відпочивали, поки боснійці боролися з фінами (1:3) за продовження боротьби на турнірі. До речі, команда Боснії та Герцеговини програла та втратила всі шанси на продовження боротьби.

"Ми жоден матч не зіграли на нуль — це головна проблема. Тому ми повинні більше забивати, щоб перемагати. Петраков мав одну перемогу, але оцінюватимуть якість гри. На тренера дивляться під великою лупою, йому нелегко, він під навантаженням. Але він нічого не втрачає, він може лише знайти", — заявив Головко.

Додамо, що збірній України потрібна лише перемога у грі з боснійцями. Матч відбудеться 16 листопада у Зениці, початок поєдинку – о 21:45 за київським часом. До речі, букмекери пророкують нашій команді перемогу.