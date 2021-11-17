Луческу "вколов" "Шахтар" своїм рішенням щодо "Чорноморця"

В "Динамо" пішли на безпрецедентні заходи.

Київське "Динамо", яке минулого туру УПЛ втратило перше місце в турнірній таблиці чемпіонату України, програвши зі скандалом "Ворсклі" (1:2), погодилося на безпрецедентні заходи в наступній грі з "Чорноморцем".

Про це повідомляє "ТаТоТаке" на однойменному YouTube-каналі.

За інформацією джерела, "Динамо" дозволило всім своїм орендованим гравцям "Чорноморця" взяти участь у грі 15 туру. Таке рішення ухвалив особисто головний тренер "Біло-синіх" Мірча Луческу. До речі, в "Чорноморці" зараз перебувають 16 футболістів "Динамо". Примітно, що гра "Чорноморець" — "Динамо" відбудеться 19 листопада у Києві на стадіоні імені Лобановського на прохання киян, які не хочуть витрачати час на переїзди через участь у Лізі чемпіонів (23 листопада гра з "Баварією").

Додамо, що раніше "Динамо" та "Шахтар" вкрай рідко дозволяли своїм орендованим футболістам грати проти себе. За інформацією журналістів, рішення щодо "Чорноморця" мало "уколоти" "Шахтар", який заборонив своїм орендованим футболістам "Маріуполя" грати проти себе у першому колі УПЛ 2021/22.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що футболіст "Динамо" поскаржився на "дідівщину" у команді.