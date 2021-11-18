"Футбол — миротворець": У Росії мріють про матч з Україною

Такий матч можливий лише на великому турнірі.

Відомий російський коментатор Василь Уткін відреагував на вихід збірної України до наступного раунду відбору на чемпіонат світу-2022 після перемоги над командою Боснією та Герцеговиною (0:2).

Про це Василь написав на своєму telegram-каналі.

Уткін розповів, що щасливий після виходу "Жовто-синіх" у плей-офф відбору та розповів, що мріє, щоб і Росія, і Україна пробилися до фінальної частини ЧС-2022 у Катарі, де зіграли б між собою. Очна зустріч двох сусідніх країн можлива лише на великому турнірі, адже УЄФА розводить українські та російські клуби та збірні на групових етапах та кваліфікаціях.

"Я не просто радий – я в захваті, що збірна України продовжує битися за чемпіонат світу. Тому що мрію про гру Україна – Росія. Давно. Футбол – миротворець. Такий матч можливий лише на великому турнірі. Сподіваюся, що Росія та Україна проб’ються – і зустрінуться", — написав Уткін.

Раніше "Телеграф" повідомляв про розклади напередодні жеребкування раунду плей-офф відбору на ЧС-2022.

Нещодавно екс-воротар збірної РФ Олександр Філімонов згадав свою фатальну помилку у грі з Україною.