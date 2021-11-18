Укр

"Футбол - миротворец": В России мечтают о матче с Украиной

Автор
Михаил Корнилов Михаил Корнилов
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Василий Уткин Новость обновлена 18 ноября 2021, 21:12
Василий Уткин

Таком матч возможен только на большом турнире.

Известный российский комментатор Василий Уткин отреагировал на выход сборной Украины в следующий раунд отбора на чемпионат мира-2022 после победы над командой Боснией и Герцеговиной (0:2).

Об этом Василий написал на своем telegram-канале.

Уткин рассказал, что счастлив после выхода "Желто-синих" в плей-офф отбора и поведал, что мечтает, чтобы и Россия, и Украина пробились в финальную часть ЧМ-2022 в Катаре, где сыграли бы между собой. Очная встреча двух соседних стран возможна только на крупном турнире, ведь УЕФА разводит украинские и российские клубы и сборные на групповых этапах и квалификациях.

"Я не просто рад – я в восторге, что сборная Украины продолжает биться за чемпионат мира. Потому что мечтаю об игре Украина – Россия. Давно. Футбол – миротворец. Такой матч возможен только на большом турнире. Надеюсь, что Россия и Украина пробьются – и встретятся", — написал Уткин.

Ранее "Телеграф" сообщал о раскладах накануне жеребьевки раунда плей-офф отбора на ЧМ-2022.

Недавно экс-вратарь сборной РФ Александр Филимонов вспомнил свою роковую ошибку в игре с Украиной.

Теги:
#Футбол #Сборная Украины #Сборная России #Василий Уткин
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