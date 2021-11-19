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Джеррард у новому клубі встановив незвичайне обмеження

Автор
Володимир Лавський Володимир Лавський
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Стівен Джеррард
Стівен Джеррард

Джеррард одразу встановив свої порядки.

Головний тренер "Астон Вілли" Стівен Джеррард, який нещодавно очолив бірмінгемський клуб, в інтерв’ю Daily Mail розповів про нововведення у команді.

"Першочергове завдання для мене — зробити глибокий аналіз складу, щоб зрозуміти, хто зараз перебуває в команді. Я бачу, що ми гратимемо в атакуючий футбол і довго матимемо м’яч.

Одразу ж заборонив кетчуп! Для футболістів важливим є як правильний менталітет, так і правильне харчування", — вважає легенда англійського футболу.

Після 11 турів "Астон Вілла" з 10 очками посідає 16-те місце у турнірній таблиці АПЛ. Для виправлення ситуації якраз і було запрошено Джеррарда, який раніше тренував шотландський "Рейнджерс". Свій наступний матч після міжнародної паузи бірмінгемці зіграють цієї суботи вдома проти "Брайтона".

Як раніше повідомляв "Телеграф", півзахисник "Евертона" Андрос Таунсенд забив божевільний гол у рамках АПЛ. Також "Телеграф" повідомляв, що у Швеції був забитий дивовижний гол п’ятою. Боснійця, який оформив взяття воріт, назвали "Новим Ібрагімовичем".

Теги:
#Стівен Джеррард #ФК Астон Вілла #АПЛ
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