Циганков міг поповнити склад чемпіона топ-ліги

Хоча у цей перехід віриться важко.

Колишній тренер "Динамо" Олександр Хацкевич в інтерв’ю ютуб-каналу ПРЯМА ЧЕРВОНА розповів про перспективи капітана киян Віктора Циганкова. За словами білоруського футболіста, найвірогіднішим розкладом був переїзд до мадридського "Атлетіко".

"Шальке"? А ви впевнені, що німецький варіант взагалі був, і хтось там давав 20 мільйонів євро? Я не чув про це. Знаю, одна італійська команда пропонувала солідні гроші за Циганкова, нещодавно ось мадридський "Атлетіко" цікавився. Чому не зрослося, цього вже не знаю.

Через що Циганков не перейшов до "Атлетико? Може, не так збіглися цифри, як багато хто хотів. Або факс не прийшов", — заявив Хацкевич.

Цього сезону чемпіонату України Циганков провів 14 матчів, у яких забив 9 м’ячів і віддав 2 результативні передачі.

Як раніше повідомляв "Телеграф", колишній гравець київського "Динамо" Олександр Алієв нещадно розкритикував Циганкова за його ігрові якості. У п’ятницю "Динамо" разом із Циганковим зіграє черговий матч чемпіонату України серед команд Прем’єр-ліги. "Телеграф" розповів, о котрій початок і де дивитися зустріч.