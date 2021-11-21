"От чорт!": бійця ММА шокував вид вуха після бою (фото)

ММА – небезпечний вид спорту.

У ніч на неділю, 21 листопада (час київський), у Лас-Вегасі (штат Невада, США) відбувся великий вечір професійних єдиноборств, в основному карді якого виступили американці Адріан Янез та Дейві Грант.

Бій Янез — Грант відкривав програму основного карду турніру UFC Fight Night 198 і проходив у рамках найлегшої ваги (до 61 кг). Поєдинок завершився перемогою першого роздільним рішенням суддів. Після бою ліве вухо Адріана від отриманих ударів розпухло так сильно, що боєць вилаявся, побачивши себе на екрані.

"От чорт, моє вухо", — не стримався у прямому ефірі Янез.

Кадри з пошкодженим вухом бійця ММА вмить стали вірусними в мережі.

Додамо, що на пресконференції Янез з’явився зі спеціальною "прищіпкою" на вусі.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що обличчя легенди ММА Френкі Едгара змінило форму після пропущеного хай-кіка.

Нагадаємо, на вечорі UFC 268 у Нью-Йорку 120-кілограмовий Кріс Барнетт ефектно нокаутував Жана Вілланте.

Нещодавно на претендентському турнірі UFC глядачі стали свідками рідкісного подвійного нокдауну після заборонених ударів у виконанні обох бійців.