"Вот черт!": бойца ММА шокировал вид собственного уха после боя (фото)

ММА — опасный вид спорта.

В ночь на воскресенье, 21 ноября (время киевское), в Лас-Вегасе (штат Невада, США) состоялся большой вечер профессиональных единоборств, в основном карде которого сразились американцы Адриан Янез и Дэйви Грант.

Бой Янез — Грант открывал программу основного карда турнира UFC Fight Night 198 и проходил в рамках легчайшего веса (до 61 кг). Поединок завершился победой первого раздельным решением судей. После схватки левое ухо Адриана от полученных ударов распухло так сильно, что боец выругался, увидев себя на экране.

"Вот черт, мое ухо", — не сдержался в прямом эфире Янез.

Кадры с поврежденным ухом бойца ММА вмиг стали вирусными в сети:

Добавим, что на пресс-конференции Янез появился со специальной "прищепкой" на ухе.

Ранее "Телеграф" сообщал, что лицо легенды ММА Фрэнки Эдгара поменяло форму после пропущенного хай-кика.

Напомним, на вечере UFC 268 в Нью-Йорке 120-килограммовый Крис Барнетт эффектно нокаутировал Жана Вилланте.

Недавно на претендентском турнире UFC зрители стали свидетелями редчайшего двойного нокдауна после запрещенных ударов в исполнении обоих бойцов.