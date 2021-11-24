Зіркового російського тенісиста обікрали на круглу суму під час матчу

Медведєв залишив годинник у роздягальні.

Російський тенісист Данило Медведєв звернувся до поліції після нагоди зникнення годинника в Турині, повідомляє La Stampa.

За даними джерела, під час фінального матчу Підсумкового турніру в Турині Медведєв залишив у роздягальні годинник Bovet OttantaSei вартістю 200 тисяч євро. Після повернення після гри годинника в роздягальні не виявилося. Поліція вже розпочала розслідування у цій справі.

Сам матч проти німця Олександра Звєрєва завершився перемогою представника Німеччини у двох сетах — 6:4, 6:4.

Медведєв є одним із найкращих тенісистів сучасності, займаючи друге місце у рейтингу найкращих.

Як повідомляв "Телеграф", український тенісист Тимур Мухтарулін отримав позитивний результат тестування на допінг. У пробі виявили амфетамін, який заборонений Всесвітнім антидопінговим агентством (WADA) для вживання спортсменам. У той же час, в амфетамін не входив до списку терапевтичних винятків у Мухтаруліна, тобто спортсмену доведеться пояснюватись, як речовина потрапила до його організму.