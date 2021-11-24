Рус

Кривдника "Шахтаря" засудили до року умовно за шантаж партнера інтимним відео

Автор
Михайло Корнілов Михайло Корнілов
Дата публікації
Читать на русском
Автор
33
Карім Бензема та Матьє Вальбуена Новина оновлена 24 листопада 2021, 13:38
Карім Бензема та Матьє Вальбуена

Француза визнали винним у посередництві.

Відомий французький футболіст "Реала" Карім Бензема, який нещодавно забив гол "Шахтарю" в Лізі чемпіонів, був визнаний винним у справі про шантаж екс-гравця збірної Франції Матьє Вальбуена.

Про це повідомляє rmcsport.

Суд визнав форварда "Реала" винним і засудив Каріма до одного року ув’язнення умовно. Також нападник має виплатити штраф у розмірі 75 тисяч євро.

Нагадаємо, Бензема став фігурантом справи про шантаж колишнього партнера по збірній Франції Вальбуена після того, як у 2015 році підбурював Матьє заплатити шантажистам, які залякували гравця зливом його інтимного відео в мережу. По суті Карім діяв у цій ситуації як посередник між шантажистами й Вальбуена. Щойно ця історія стала надбанням громадськості обох гравців відсторонили від збірної Франції. Карім, бувши найкращим французьким нападником, пропустив переможний для Франції чемпіонат світу з футболу-2018. Через нестачу добрих виконавців головний тренер "Триколірних" Дідьє Дешам таки покликав Каріма в команду на Євро-2020, де французи провалилися.

До речі, шантажисти, один з яких товаришує з Бензема, отримали реальні терміни (від 15 місяців до 2,5 років в’язниці).

Раніше "Телеграф" повідомляв, що Коноплянка вдарив партнера по команді на тренуванні "Шахтаря".

Теги:
#Футбол #Збірна Франції #ФК Реал #Матьє Вальбуена #Карім Бензема
У Банилові, де жителі вийшли на протест, мешкає майже 4 тисячі людей.
В регіонах
Поверніть газ: у Чернівецькій області мешканці чотирьох сіл залишились без опалення (відео)
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
У Банилові, де жителі вийшли на протест, мешкає майже 4 тисячі людей.
Поверніть газ: у Чернівецькій області мешканці чотирьох сіл залишились без опалення (відео)
Дата публікації
Категорія
Які продукти зросли у ціні в Україні
Чергове випробування для українців: які продукти та наскільки подорожчали у 2021 році
Дата публікації
Категорія
В Україні продовжує скорочуватися населення
Куди веде Україну демографічна криза: прогноз на 30 років
Дата публікації
Категорія
Українські артисти чимало заробляють у сових соцмережах
30 мінімальних зарплат за тиждень: розкрито заробітки українських зірок у Instagram
Дата публікації
Категорія
Сергій Дубров про вакцинацію в Україні
Лікар пояснив, чому смертність від COVID-19 в Україні зашкалює та що з цим робити