Кривдника "Шахтаря" засудили до року умовно за шантаж партнера інтимним відео

Француза визнали винним у посередництві.

Відомий французький футболіст "Реала" Карім Бензема, який нещодавно забив гол "Шахтарю" в Лізі чемпіонів, був визнаний винним у справі про шантаж екс-гравця збірної Франції Матьє Вальбуена.

Про це повідомляє rmcsport.

Суд визнав форварда "Реала" винним і засудив Каріма до одного року ув’язнення умовно. Також нападник має виплатити штраф у розмірі 75 тисяч євро.

Нагадаємо, Бензема став фігурантом справи про шантаж колишнього партнера по збірній Франції Вальбуена після того, як у 2015 році підбурював Матьє заплатити шантажистам, які залякували гравця зливом його інтимного відео в мережу. По суті Карім діяв у цій ситуації як посередник між шантажистами й Вальбуена. Щойно ця історія стала надбанням громадськості обох гравців відсторонили від збірної Франції. Карім, бувши найкращим французьким нападником, пропустив переможний для Франції чемпіонат світу з футболу-2018. Через нестачу добрих виконавців головний тренер "Триколірних" Дідьє Дешам таки покликав Каріма в команду на Євро-2020, де французи провалилися.

До речі, шантажисти, один з яких товаришує з Бензема, отримали реальні терміни (від 15 місяців до 2,5 років в’язниці).

Раніше "Телеграф" повідомляв, що Коноплянка вдарив партнера по команді на тренуванні "Шахтаря".