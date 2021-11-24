Гравець "Баварії" зізнався, що пенальті на Буяльському був (відео)

Непризначений пенальті сильно вплинув на перебіг гри.

Півзахисник "Динамо" Віталій Буяльський розповів, що поспілкувався у перерві з гравцем "Баварії" Лукасом Ернандесом, який зізнався, що пенальті на "динамівцю" у матчі 5-го туру групового етапу Ліги чемпіонів (1:2) був.

Про це Віталій розповів у післяматчевому інтерв’ю для "Бомбардира".

Віталій розповів, що у розмові з захисником "Баварії" Лукасом Ернандесом той зізнався, що фол на Буяльському був. А ось турецький рефері Халіл Мелер за рахунку 0:1 на користь мюнхенців не побачив порушення правил на гравцю "Динамо".

"Після першого тайму Ернандес підійшов і сказав, що фол був. Ну я підійшов до нього і говорю: "Фол", — він: "Yes, foul", — і все. У принципі більше нічого не говорив. Головний суддя сказав: "Може, фол був, але м’яч ти приймав не у бік воріт"", — заявив Буяльський після гри.

Додамо, що головний тренер "Динамо" Мірча Луческу розкритикував суддів матчу, які, на думку румунського фахівця, допомагають великим клубам.

Зазначимо, після матчу "Барселона" — "Бенфіка" (0:0) стало зрозуміло, що кияни припинили боротьбу за євровесну в цьому сезоні єврокубків.