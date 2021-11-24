Футбольна фортуна знову відвернулася від Селезньова (відео)

Футболіста замінили за 4 хвилини до довгоочікуваного пенальті.

У середу, 24 листопада, "Минай" Євгена Селезньова, який днями забив гол у ворота "Інгульця", приймав "Колос" у рамках перенесеного матчу 3-го туру чемпіонату України сезону 2021/22. Зустріч, яка проходила в Ужгороді на стадіоні "Авангард", завершилась нічиєю з рахунком 1:1.

"Минай" класно виглядав у першій половині гри, але ні Селезньову, ні його партнерам забити все не вдавалося. Після перерви Євгена було замінено, а всього через 4 хвилини "Минай" заробив право на пенальті. На жаль для Євгена, зворотна заміна у футболі неможлива, а тому 11-метровий виконав Данило Книш. У компенсований час нападник "Колоса" Анатолій Нурієв розкішним ударом зі штрафного зрівняв рахунок у поєдинку.

Повний відеоогляд зустрічі:

Цей результат залишив "Минай" (10 очок) на 14-му місці у турнірній таблиці УПЛ, "Колос" (15 очок) — десятий.

Додамо, що Селезньов хоче побити бомбардирський рекорд Максима Шацьких та Сергія Реброва у чемпіонаті України (123 голи). У Євгена наразі 117 забитих м’ячів. Нещодавно форвард відзначився яскравим промахом.