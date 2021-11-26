Луганськ — це Україна: у Римі поскандалили через банер фанатів "Зорі"

Українським фанам довелося задовольнятися іншими засобами підтримки.

Неприємний епізод стався напередодні матчу 5-го туру групового турніру Ліги конференцій між "Ромою" та "Зорею" (4:0).

Як повідомляє журналіст Ендрю Тодос на своїй сторінці у твіттері вболівальникам луганської команди стюарди заборонили пронести на стадіон банер, на якому було написано, що "Луганськ — це Україна". На думку італійців цей банер має політичний підтекст, що заборонено правилами УЄФА.

Як видно на знімку, на трибунах все ж таки були банери української команди, але конкретно цього не видно.

Після поразки "Зорі" усі українські клуби втратили шанси на продовження боротьби у єврокубках навесні. "Зорі", як і "Шахтарі" з "Динамо", мають зіграти ще ігри шостого туру в грудні, але вони не мають жодного турнірного значення. "Зоря" вдома 9 грудня зіграє з "Буде-Глімтом", "Динамо" 8 грудня на виїзді побореться проти "Бенфіки", а "Шахтар" днем раніше прийме "Шериф".

Вперше за 14 років жоден український клуб не вийшов у плей-офф єврокубку.

Раніше "Телеграф" опублікував текст, у якому спробував пояснити причини провального виступу українських команд у Лізі чемпіонів цього сезону.