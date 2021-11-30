24-річний чемпіон Європи з України помер від коронавірусу

Організм весляра не витримав ускладнення від коронавірусу.

Український весляр Борислав Бизу помер від коронавірусу, повідомляє фейсбук-сторінка Федерації каное України.

За даними джерела, близько двох тижнів тому 24-річному спортсмену було діагностовано коронавірус, після чого Бизу помістили до Одеської обласної лікарні. Лікарі протягом тривалого часу виборювали життя хлопця, але врятувати так і не вдалося.

Бизу був вихованцем южненської школи "Хімік" (тренер — Едем Мурадасілов). Під час кар’єри весляр неодноразово ставав переможцем чемпіонатів Європи серед юніорів та молоді.

У 2016 році Бизу змушений був призупинити професійну кар’єру через системний червоний вовчак (ураження імунної системи) і став займатися тренерством.

Як раніше повідомляв "Телеграф", в Одесі люди обурені пам’ятнику коронавірусу. Скульптура сучасної художниці Єви Ятт називається "Планета "Ковід", і її мета — звернути увагу на захист жінок. З цим завданням креативний майстер впоралася на всі 100%, оскільки одесити не проходять повз без фото з незвичайним арт-об’єктом і обговорюють його повсюдно. в мережі.