Укр

24-летний чемпион Европы из Украины скончался от коронавируса

Автор
Владимир Лавский Владимир Лавский
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Борислав Бызу Новость обновлена 30 ноября 2021, 10:57
Борислав Бызу

Организм гребца не выдержал усложнения от коронавируса.

Украинский гребец Борислав Бызу скончался от коронавируса, сообщает фейсбук-страница Федерации каноэ Украины.

По данным источника, около двух недель назад 24-летнему спортсмену был диагностирован коронавирус, после чего Бызу поместили в Одесскую областную больницу. Врачи на протяжении длительного времени боролись за жизнь парня, но спасти так и не удалось.

Бызу был воспитанником южненской школы "Химик" (тренер — Эдем Мурадасилов). Во время карьеры гребец неоднократно становился победителем чемпионатов Европы среди юниоров и молодежи.

В 2016 году Бызу вынужден был приостановить профессиональную карьеру из-за системной красной волчанки (поражения имунной системы) и стал заниматься тренерством.

Как ранее сообщал "Телеграф", в Одессе люди возмущены памятнику коронавирусу. Скульптура современной художницы Евы Ятт называется "Планета "Ковид", и ее цель — обратить внимание на защиту женщин. С этой задачей креативный мастер справилась на все 100%, так как одесситы не проходят мимо без фото с необычным арт-объектом и вовсю обсуждают его в сети.

Теги:
#Одесса #Гребля #Коронавирус
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