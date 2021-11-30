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"Ювентус" можуть позбавити останніх чемпіонських титулів в Італії та відправити до нижчого дивізіону

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Володимир Лавський Володимир Лавський
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ФК "Ювентус" Новина оновлена 30 листопада 2021, 11:35
ФК "Ювентус"

Схоже, туринці знову вляпалися у неприємності.

"Ювентус", який успішно виступає у нинішньому розіграші Ліги чемпіонів, може отримати серйозне покарання через порушення у фінансовій звітності клубу.

Глава італійської асоціації захисту прав споживачів (CODACONS) Марко Донцеллі в інтерв’ю Football Italia розповів про деталі ситуації.

"Зараз система звинувачень проти туринського клубу має під собою реальний ґрунт. В останні роки "Ювентус" домінував у Серії А, і лише минулого сезону "Інтер" зміг порушити його гегемонію. Якщо вина туринців у незаконній фінансовій перевагі над конкурентами буде доведена, то покарано буде і чиновників, і саму команду.

Найближчим часом ми підготуємо позов до прокуратури та антимонопольного комітету, щоб захистити італійський футбол. Серед наших вимог — анулювання останніх чемпіонських титулів та переведення "Ювентуса" до Серії В", — заявив Донцеллі.

Напередодні сезону-2006/07 туринський клуб вже відправляли до Серії В та відбирали титули після скандалу з договірними матчами.

Як раніше повідомляв "Телеграф", колишній футболіст "Динамо" звинуватив УПЛ у брехні.

Теги:
#Футбол #ФК Ювентус #Серія А
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