"Ювентус" можуть позбавити останніх чемпіонських титулів в Італії та відправити до нижчого дивізіону
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Схоже, туринці знову вляпалися у неприємності.
"Ювентус", який успішно виступає у нинішньому розіграші Ліги чемпіонів, може отримати серйозне покарання через порушення у фінансовій звітності клубу.
Глава італійської асоціації захисту прав споживачів (CODACONS) Марко Донцеллі в інтерв’ю Football Italia розповів про деталі ситуації.
"Зараз система звинувачень проти туринського клубу має під собою реальний ґрунт. В останні роки "Ювентус" домінував у Серії А, і лише минулого сезону "Інтер" зміг порушити його гегемонію. Якщо вина туринців у незаконній фінансовій перевагі над конкурентами буде доведена, то покарано буде і чиновників, і саму команду.
Найближчим часом ми підготуємо позов до прокуратури та антимонопольного комітету, щоб захистити італійський футбол. Серед наших вимог — анулювання останніх чемпіонських титулів та переведення "Ювентуса" до Серії В", — заявив Донцеллі.
Напередодні сезону-2006/07 туринський клуб вже відправляли до Серії В та відбирали титули після скандалу з договірними матчами.
Як раніше повідомляв "Телеграф", колишній футболіст "Динамо" звинуватив УПЛ у брехні.
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