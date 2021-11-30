Укр

"Ювентус" могут лишить последних чемпионских титулов в Италии и отправить в низший дивизион

Автор
Владимир Лавский Владимир Лавский
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ФК "Ювентус" Новость обновлена 30 ноября 2021, 11:35
ФК "Ювентус"

Похоже, туринцы опять вляпались в неприятности.

"Ювентус", успешно выступающий в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов, может получить серьезное наказание из-за нарушений в финансовой отчетности клуба.

Глава итальянской ассоциации защиты прав потребителей (CODACONS) Марко Донцелли в интервью Football Italia рассказал о деталях ситуации.

"Сейчас система обвинений против туринского клуба имеет под собой реальную почву. В последние годы "Ювентус" доминировал в Серии А, и лишь в прошлом сезоне "Интер" смог нарушить его гегемонию. Если вина туринцев в незаконном финансовом преимуществе над конкурентами будет доказана, то наказаны будут и чиновники, и сама команда.

В ближайшее время мы подготовим иск в прокуратуру и антимонопольный комитет, чтобы защитить итальянский футбол. Среди наших требований — аннулирование последних чемпионских титулов и перевод "Ювентуса" в Серию В", — заявил Донцелли.

Накануне сезона-2006/07 туринский клуб уже отправляли в Серию В и отбирали титулы после скандала с договорными матчами.

Как ранее сообщал "Телеграф", бывший футболист "Динамо" обвинил УПЛ во лжи.

Теги:
#Футбол #ФК Ювентус #Серия А
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