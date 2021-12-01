Українка з рекордом виграла чемпіонату світу з пауерліфтингу (відео)

Героїня Паралімпіади-2020 виграла "золото".

Чемпіонка Паралімпійських ігор у Токіо Мар’яна Шевчук у вівторок, 30 листопада, стала чемпіонкою світу з пауерліфтингу у Тбілісі (Грузія).

Про це повідомляє офіційна сторінка Національного паралімпійського комітету України у Facebook.

25-річна представниця Вінницької області посіла перше місце, витиснувши 133,5 кг, покращивши свій рекорд. Це також є новим світовим рекордом! Наша спортсменка виступає у ваговій категорії до 55 кг.

Відео тріумфу Шевчук доступне в мережі:

Додамо, що раніше українські юніори здобули 2 золоті та 2 срібні нагороди на турнірі, а на дорослому рівні "бронзу" виграла Лідія Соловйова. Таким чином, на чемпіонаті світу в Грузії наша команда має вже 6 нагород.

Нагадаємо, на Паралімпійських іграх у Токіо Шевчук виграла золоту медаль. У 2021 році вона на Кубку світу встановила рекорд у своїй вазі, витиснувши 132 кг. Крім того, на її рахунку перемоги на чемпіонаті світу-2019, а також успіх на Відкритому чемпіонаті Європи у 2018 році.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що у Харкові незрячим параатлетам вручили в подарунок звичайні книги та квитки до зоопарку.