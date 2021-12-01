Укр

Украинка с рекордом выиграла чемпионата мира по пауэрлифтингу (видео)

Автор
Михаил Корнилов Михаил Корнилов
Дата публикации
Читати українською
Автор
19
Марьяна Шевчук Новость обновлена 01 декабря 2021, 11:35
Марьяна Шевчук

Героиня Паралимпиады-2020 выиграла "золото".

Чемпионка Паралимпийских игр в Токио, Марьяна Шевчук во вторник, 30 ноября, стала чемпионкой мира по пауэрлифтингу в Тбилиси (Грузия).

Об этом сообщает официальная страничка Национального паралимпийского комитета Украины в Facebook.

25-летняя представительница Виницкой области заняла первое место, выжав 133,5 кг, улучшив свой рекорд. Это достижение также является новым мировым рекордом! Наша спортсменка выступает в весовой категории до 55 кг.

Видео триумфа Шевчук доступно в сети: 

Добавим, что ранее украинские юниоры завоевали 2 золотые и 2 серебряные награды на турнире, а на взрослом уровне "бронзу" выиграла Лидия Соловьева. Таким образом, на чемпионате мира в Грузии у нашей команды уже 6 наград.

Напомним, на Паралимпийских играх в Токио Шевчук выиграла золотую медаль. В 2021 году она на Кубке мира установила рекорд в своем весе, выжав 132 кг. Кроме того, на ее счету победы на чемпионате мира-2019, а также успех на Открытом чемпионате Европы в 2018 году.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Харькове незрячим параатлетам вручили в подарок обычные книги и билеты в зоопарк.

Теги:
#Пауэрлифтинг #Марьяна Шевчук
Зеленский в Раде заявил, что у Украины очень мощная армия
Политика
"Если мы хотим вернуть Донбасс - давайте!" Зеленский хочет вести прямые переговоры с Россией (видео)
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Зеленский в Раде заявил, что у Украины очень мощная армия
"Если мы хотим вернуть Донбасс - давайте!" Зеленский хочет вести прямые переговоры с Россией (видео)
Дата публикации
Категория
Владимир Зеленский, Андрей Ермак
"Работали, а не праздновали": Ермак объяснился за перелеты в президентскую резиденцию "Синегора"
Дата публикации
Категория
Силовики готовятся к протестам под Радой 1 декабря
Готовятся к протестам: под Раду с утра согнали силовиков и военную технику (эксклюзивные фото)
Дата публикации
Категория
Политолог Михаил Чаплыга не ожидает никаких "майданов" в декабре
Жаркий декабрь Украины: каким будет последний месяца года для страны
Дата публикации
Категория
Омикрон - новая версия коронавируса, имеющая ряд мутаций
Страны не уйдут на самоизоляцию из-за "Омикрона", но въезд серьезно усложняют: что известно