Украинка с рекордом выиграла чемпионата мира по пауэрлифтингу (видео)

Героиня Паралимпиады-2020 выиграла "золото".

Чемпионка Паралимпийских игр в Токио, Марьяна Шевчук во вторник, 30 ноября, стала чемпионкой мира по пауэрлифтингу в Тбилиси (Грузия).

Об этом сообщает официальная страничка Национального паралимпийского комитета Украины в Facebook.

25-летняя представительница Виницкой области заняла первое место, выжав 133,5 кг, улучшив свой рекорд. Это достижение также является новым мировым рекордом! Наша спортсменка выступает в весовой категории до 55 кг.

Видео триумфа Шевчук доступно в сети:

Добавим, что ранее украинские юниоры завоевали 2 золотые и 2 серебряные награды на турнире, а на взрослом уровне "бронзу" выиграла Лидия Соловьева. Таким образом, на чемпионате мира в Грузии у нашей команды уже 6 наград.

Напомним, на Паралимпийских играх в Токио Шевчук выиграла золотую медаль. В 2021 году она на Кубке мира установила рекорд в своем весе, выжав 132 кг. Кроме того, на ее счету победы на чемпионате мира-2019, а также успех на Открытом чемпионате Европы в 2018 году.

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