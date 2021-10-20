У Харкові незрячим паралімпійцям подарували книги і квитки в зоопарк: всі подробиці скандалу

Спортсмени виявилися обурені великою різницею в нагородах за медалі для олімпійців і паралімпійців

Здавалося б, перенесені літні Олімпіада і Паралімпіада 2020 року вже стали історією — нині частина спортсменів ще відпочиває, а деякі вже приступили до тренувань і навіть беруть участь в нових турнірах. Найуспішніші олімпійці, що завоювали медалі та отримали за них від держави грошове заохочення, вкладають кошти в різні проєкти, покращують свої житлові умови, заводять особисті авто або своєрідно розпоряджаються нагородами.

Обласні та міські влади також вважають своїм обов’язком заохотити спортсменів, які прославили свій край. Правда, іноді допускають необачні рішення, тим самим ранячи в саме серце людей з вразливої категорії.

На таку ситуацію звернула увагу майстер спорту України міжнародного класу з настільного тенісу, чемпіонка світу 2018 року, бронзова призерка Літніх Паралімпійських ігор 2016 року і чемпіонка Літніх Паралімпійських ігор 2020 року Марина Литовченко.

Марина Литовченко — ас в настільному тенісі

Така різна ціна медалей і вкладених сил

Харків’янка на своїй Facebook-сторінці опублікувала пост, в якому розповіла, як місцева влада оцінила досягнення здорових спортсменів і спортсменів з інвалідністю.

"Я люблю своє місто, адже у нас шанують і поважають всіх спортсменів. У нас "немає ніякої дискримінації" паралімпійців та олімпійців. І лапки тут не просто так, на жаль. У них вся суть…"

Далі Марина пояснює, що недавно вона побачила рішення міської влади виплатити премії учасникам Паралімпійських і Олімпійських ігор та воно її засмутило. Судіть самі, олімпійцям за бронзові нагороди (інших у харків’ян не було) буде вручено по 55 тисяч доларів. А ось паралімпійцям премії видадуть в рази менше: за «золото» — 75 тис. грн, «срібло» — 50 тис. грн, «бронза» — 30 тис. грн. Якщо суми перевести у валюту, то вийде всього 2850 — 1900 — 1140 доларів.

Водночас Литовченко вказала, що всім учасникам Паралімпіади, незалежно від завойованих медалей, додатково будуть виплачені премії в розмірі 200 тис. грн — так відреагував на звернення паралімпійців секретар Харківської міської ради Ігор Терехов. Цих грошей поки що немає, бо рішення було прийнято на сесії тільки 12 жовтня.

Прийом паралімпійців в Харківській міськраді Прийом паралімпійців в Харківській міськраді

Ну а на зустрічах з місцевою "верхівкою" не обійшлося без промахів, хоча самі керівники адресували спортсменам гучні слова. В.о. голови Харківської обласної державної адміністрації Олександр Скакун, приймаючи спортсменів після Паралімпіади, сказав: "Ви — люди з нереальною силою духу", визнав, що для інших українців вони є прикладом, як боротися з викликами, які підкидає життя. Після чого спортсменам з обмеженими можливостями подарували квіти та павербанки для телефонів.

Спортсменам дарували квитки в зоопарк та книги про рідне місто

Ігор Терехов, який зараз виконує обов’язки міського голови, високо оцінив заслуги паралімпійців, щиро подякував: "Спасибі за те, що прославляєте Харків і Україну!". А ось з презентами трапився казус — спортсменам, у яких відсутній зір, подарували квитки в нещодавно відкритий після реставрації міський зоопарк і… звичайну книгу про Харків. Погортати її вони зможуть, а ось прочитати та помилуватися картинками, на жаль, ні.

"Паралімпійців треба на руках носити!"

"Я вдячна, що міська та обласна влада знайшли можливість відзначити наші досягнення, — пише Марина Литовченко. — Але мені дуже гірко усвідомлювати, що це було зроблено так нерівно". І нагадує, що паралімпійцям, як нікому, необхідні фінансові кошти на реабілітаційні заходи.

Під постом — безліч коментарів з вдячністю, що піднята така важлива і наболіла тема.

"Коли ж дійсно будуть виплачувати премії за досягнення? Проведіть паралель… Олімпійці та паралімпійці скільки медалей принесли нашій країні/місту? І ось так винагороджують за їх працю. Несправедливо і соромно".

Марину підтримали інші спортсмени

"Я просто в шоці! Як так можна? Олімпійцям від 4-6 місця премії від 200 до 100 тис. грн виплачують. А ми що, гірші, ніж олімпійці?".

"Мені здається, що паралімпійців потрібно на руках носити. Цього року про українських паралімпійців говорив весь світ. Так показати свій дух не кожен може".

Паралімпійці заслуговують більшого Паралімпійці заслуговують більшого

"З часів 2012 року в Харкові нічого не змінилося, — згадує Тошичка Ходзінська. — Коли я приїхала з Лондона (Паралімпійські ігри), де стала срібною призеркою, на знак вдячності я отримала лише премію 30 тис. грн, а олімпійцям видавали сертифікати на квартиру, дарували машини… Стільки часу пройшло, а нічого не змінюється. Дуже шкода".

Один з користувачів нагадав, що Україна ще у 2018 році виправила ситуацію і зрівняла розмір державних виплат чемпіонам і призерам Олімпійських, Паралімпійських та Дефлімпійських ігор. І тепер все отримують за I місце — $ 125 тис., за II місце — до $ 80 тис., за III місце — $ 55 тисяч.

Кому легше виграти медалі?

Чому ж на рівні міста виникла така несправедливість, "Телеграф" з’ясовував у Департаменті у справах сім’ї, молоді та спорту Харківської міської ради.

"Ну а чому в Дніпрі Філатов подарував бронзовій призерці квартиру, а іншим — ні, ніхто не замислювався? — питанням на питання відповів співробітник департаменту, який не побажав відрекомендуватися. — А чому харківським паралімпійцям, які опинилися навіть на 14-му місці, заплатять по 200 тисяч гривень? Більше ні в одному регіоні України не заплатять таких грошей! І той же Максим Кріпак, який 7 медалей завоював, встановив рекорди та став Героєм України — він отримає 375 тисяч від міста і ще 200 тисяч, так само як і ті, хто опинився на 14-му місці. Кріпаку не надто прикро буде?".

Максим Кріпак завоював 7 медалей

Співрозмовник заявив, що влада, очевидно, зробила помилку, а "треба було нікому не додавати, виплатити відповідно до Положення, прийнятого багато років назад". За його словами, раніше паралімпійцям вручали 50 тис. грн за I місце, 35 тис. грн за II та 20 тис. грн за III місце. Зараз премії збільшили до 30, 50 і 75 тисяч гривень. Разом з тим, олімпійцям виплачували 100, 75 і 50 тисяч гривень.

"А потім була ініціатива від області виплатити п’яти бронзовим призерам Олімпіади по 55 тисяч доларів, і по 55 тисяч гривень шести спортсменам від міста" — уточнив чиновник. І також послався на нерівність преміальних за медалі Ігор для олімпійців і паралімпійців, яка раніше існувала в країні раніше, та яку виправили кілька років тому. Ну а ось в регіонах, виходить, воно залишилося.

І без медалей спорт для паралімпійців — подвиг

"Як показала практика, у паралімпійців все-таки легше виграти медалі, ніж в олімпійських видах", — спробувала виправдатися людина на посаді.

Однак розмова завершилася на оптимістичній ноті. Після слів журналіста, що життя спортсменів з інвалідністю набагато складніше, представник влади запевнив, що проблему зрозумів: "Я ініціюю це питання і, напевно, на наступній сесії ми обов’язково вирівняємо ці показники".

Якщо несправедливість насправді буде усунена, то напевно харківські паралімпійці, натхненні фінансовою підтримкою влади, на наступних світових змаганнях зберуть ще більше нагород, в тому числі й вищої проби.

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