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Бех-Романчук попрощалася з осінню яскравим фото на пляжі

Автор
Володимир Лавський Володимир Лавський
Дата публікації
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Автор
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Марина Бех-Романчук Новина оновлена 01 грудня 2021, 14:26
Марина Бех-Романчук

Далі – підготовка в домашніх умовах.

Українська легкоатлетка Марина Бех-Романчук, котра любить балувати читачів барвистими кадрами, на своїй сторінці в інстаграмі опублікувала нове фото.

На знімку вітчизняна спортсменка у білому топі та чорних лосинах займається на пляжі.

"Осінній тренувальний блок завершено! І осінь також добігла кінця. Настав час повертатися додому і розпочинати зимовий блок підготовки до нового сезону", — підписала публікацію Бех-Романчук.

Менш ніж за добу публікація набрала понад 7 тисяч вподобайок.

Наступний престижний турнір, де Бех-Романчук планує взяти участь, стане чемпіонат світу у приміщенні. Наразі заплановано, що він пройде 18 по 20 березня у столиці Сербії Белграді. Однак через пандемію коронавірусу поточний календар може змінитися.

Марина Бех-Романчук спеціалізується на стрибках у довжину. На Олімпіаді-2020 у Токіо легкоатлетка посіла п’яте місце. Для неї це були другі Ігри у кар’єрі.

Раніше Бех-Романчук засвітила апетитні форми на спільному знімку із чоловіком. Крім того, нещодавно легкоатлетка захопила фанатів пікантним фото біля басейну.

Теги:
#Легка атлетика #Дівчата #Марина Бех-Романчук
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