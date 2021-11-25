Марина Бех-Романчук опублікувала яскравий знімок у чорному купальнику

Українська легкоатлетка знову втішила шикарними формами.

Українська спортсменка Марина Бех-Романчук, яка часто тішить читачів яскравими фото, опублікувала на своїй сторінці в інстаграмі черговий гарний знімок.

Зважаючи на геолокацію, легкоатлетка зараз знаходиться на пляжі в португальському містечку Монте-Годру. На кадрі Бех-Романчук на тлі моря позують у чорному купальнику та темних окулярах.

"Я неймовірно кайфую від цього знімку. Начебто з обкладинки журналу. Оцініть це фото від 1 до 10", — підписала публікацію Бех-Романчук.

Менш ніж за добу публікація зібрала більш як 10 тисяч вподобайок.

У коментарях читачі захоплювалися знімком, називаючи його "чудовим". Багато хто взагалі вважає, що у Бех-Романчук "практично всі фото, як з обкладинки журналу".

Марина Бех-Романчук спеціалізується на стрибках у довжину. На Олімпіаді-2020 у Токіо легкоатлетка посіла п’яте місце. Для неї це були другі Ігри у кар’єрі.

Раніше Бех-Романчук засвітила апетитні форми на спільному знімку із чоловіком. Крім того, нещодавно легкоатлетка захопила фанатів пікантним фото біля басейну.