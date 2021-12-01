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Відправив в нокаут жінку: колишній чемпіон у вазі Ломаченка отримав 2 роки умовно

Автор
Михайло Корнілов Михайло Корнілов
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Роберт Істер Новина оновлена 01 грудня 2021, 20:42
Роберт Істер

Боксер навчатиметься керувати гнівом на відповідних курсах.

Відомого американського боксера Роберта Істера-молодшого засудили на два роки умовно за завдання тілесних ушкоджень жінці.

Про це повідомляє boxingscene.

За інформацією джерела, ще у серпні боксера звинуватили у нападі на жінку. Інцидент стався у стриптиз-клубі. Повідомляється, що Роберт ударив 28-річну жінку по обличчю, після чого вона знепритомніла. Крім того, постраждала розповідала, що Істер плюнув на неї до нападу. Зазначається, що боксеру не можна контактувати з жертвою побиття і йому доведеться пройти курси з управління гнівом.

Додамо, що Істер у минулому володів титулом IBF у легкій вазі (до 61,235 кг) і програв його в поєдинку з Майкі Гарсією, який тоді був чемпіоном WBC. Потім боксер перейшов у першу напівсередню вагу (до 63,503 кг).

Зазначимо, Істер у титульному поєдинку перемагав Річарда Коммі, який 11 грудня у Нью-Йорку поб’ється з українцем Василем Ломаченком.

Найкращі моменти бою Коммі — Істер:

Додамо, що Роберт входить до десятки кращих боксерів першої напівсередньої ваги за версією IBF.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що Ломаченко може провести бій з Берінчиком.

Теги:
#Бокс #Роберт Истер
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