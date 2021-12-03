Два українські футбольні клуби об’єдналися заради виходу в УПЛ

"Альянс" та "Вікторія" можуть стати однією структурою.

Дві команди із Сумської області можу об’єднатися в одну структуру, щоб вийти до УПЛ, повідомляє Meta Ratings.

За даними джерела, найкращі гравці "Вікторії" (Миколаївка) почнуть працювати з "Альянсом" (Липова Долина) вже з зимової перерви, а "Вікторія" зосередиться на підготовці молодих футболістів (до 19 років).

До тренерського штабу "Альянсу" увійде і нинішній наставник "Вікторії" Анатолій Безсмертний, який допомагатиме Юрію Ярошенку. При цьому перша команда базуватиметься у Сумах.

Головне завдання об’єднаної команди – вийти в українську Прем’єр-лігу і там виборювати високі місця.

На зимову паузу "Альянс" пішов на третьому місці у турнірній таблиці Першої ліги, а "Вікторія" – дев’ята у групі Б Другої ліги чемпіонату України.

Раніше "Телеграф" підбив підсумки осінньо-літньої частини сезону у Першій лізі чемпіонату України. А власник "Металіста" Олександр Ярославський виділив 163 мільйони гривень на реконструкцію інфраструктури харківського клубу.