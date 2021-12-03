Укр

Два украинских футбольных клуба объединились ради выхода в УПЛ

Автор
Владимир Лавский Владимир Лавский
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ФК "Альянс" Новость обновлена 03 декабря 2021, 09:14
ФК "Альянс"

"Альянс" и "Виктория" могут стать одной структурой.

Две команды из Сумской области могу объединиться в одну структуру, чтобы выйти в УПЛ, сообщает Meta Ratings.

По данным источника, лучшие игроки "Виктории" (Николаевка) начнут работать с "Альянсом" (Липовая Долина) уже с зимнего перерыва, а "Виктория" сосредоточится на подготовке молодых футболистов (до 19 лет).

В тренерский штаб "Альянса" войдет и нынешний наставник "Виктории" Анатолий Бессмертный, который будет помогать Юрию Ярошенко. При этом первая команда будет базироваться в Сумах.

Главная задача объединенной команды — выйти в украинскую Премьер-лигу и там бороться за высокие места.

На зимнюю паузу "Альянс" ушел на третьем месте в турнирной таблице Первой лиги, а "Виктория" — девятая в группе Б Второй лиги чемпионата Украины.

Ранее "Телеграф" подвел итоги осенне-летней части сезона в Первой лиге чемпионата Украины. А владелец "Металлиста" Александр Ярославский выделил 163 миллиона гривен на реконструкцию инфраструктуры харьковского клуба.

Теги:
#Первая лига #ФК Альянс
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