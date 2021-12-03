Ще більше послуг у сфері розваг: Parimatch Tech купує PokerMatch

У Parimatch з’явилася ще одна велика платформа.

Міжнародний холдинг Parimatch Tech, що розвиває бренд Parimatch і надає технологічні та маркетингові рішення для індустрії розваг у всьому світі, оголосив про покупку онлайн покер-руму PokerMatch. Після оформлення угоди Parimatch Tech розширить портфель продуктів у сфері розваг, а PokerMatch отримає нові можливості для глобального масштабування бізнесу.

«Parimatch Tech і PokerMatch об’єднають зусилля щодо досягнення загальної амбітної мети — розширити перелік розваг та вражень, які отримує користувач при контакті з брендом Parimatch. Це дозволить побудувати таку синергію експертиз, яка допоможе посилити позиції обох брендів на міжнародному рівні. Наші компанії мають схожі підходи до ведення бізнесу, і ми раді, що український лідер з онлайн-покеру та бренд Parimatch тепер будуватимуть екосистему розваг разом», — повідомив Максим Ляшко, co-CEO Parimatch Tech.

Зараз PokerMatch є лідером індустрії онлайн-покеру в Україні і вже входить до 10 світових лідерів індустрії iGaming, що охоплюють онлайн-покер, казино та настільні ігри. Як частина холдингу Parimatch Tech, PokerMatch буде інтегрована в маркетингову та бізнес-стратегію виходу на міжнародні ринки разом із брендом Parimatch.

Це дуже радісний день для всіх нас! Наші компанії поділяють спільні цінності та прагнення до міжнародного розвитку. Я переконаний, що злиття відбудеться максимально гармонійно, і вже найближчим часом ми почнемо втілювати у життя всі наші міжнародні плани», — зазначив Руслан Бангерт, CEO PokerMatch.

Сума та умови угоди не розголошуються.

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Довідка про Parimatch Tech

Parimatch Tech – міжнародний холдинг, який розвиває бренд Parimatch та надає технологічні та маркетингові рішення для індустрії розваг у всьому світі.

Платформа Parimatch Tech – одна з найшвидших у Східній Європі за темпами зростання та обслуговує понад 2,6 мільйона активних користувачів. Локальні оператори та партнери використовують бренд, продуктові та маркетингові розробки Parimatch Tech в Україні, Великій Британії, Казахстані, Білорусі, Таджикистані, Танзанії, Кенії, Нігерії, на Кіпрі, а також у країнах Європи, Азії та Океанії. Головний офіс компанії розташований на Кіпрі в місті Лімассол.

Як лідер ринку Східної Європи та надійний бізнес, Parimatch Tech просуває принципи відповідальної гри. Наслідуючи міжнародні практики, компанія впроваджує принципи відповідальної гри в розробку, аналітику та комунікацію з клієнтами. У 2021 році абсолютний чемпіон світу з боксу в суперважкій вазі та володар золотої медалі Олімпійських ігор 2012 Олександр Усік приєднався до бренду Parimatch як перший в історії амбасадор проекту відповідальної гри.

Довідка про PokerMatch

PokerMatch — один з провідних онлайн покер-румів, що працюють у багатьох країнах світу. Заснована в 2016 році, сьогодні компанія входить до 10 світових лідерів галузі. PokerMatch розпочала свою діяльність як покерний бренд, і згодом перетворилася на повноцінну iGaming-платформу з широкою лінійкою продуктів, серед яких покер, казино та настільні ігри.

Ключовий принцип філософії PokerMatch "Покер — це спорт" пронизує всю повсякденну діяльність компанії. PokerMatch є титульним спонсором національної збірної України зі спортивного покеру, співпрацює зі Всеукраїнською федерацією спортивного покеру та просуває свою філософію серед широкої аудиторії.

Як раніше повідомляв Телеграф, Parimatch Ukraine став партнером британської компанії Gambling Therapy.