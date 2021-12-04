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Шевченко поділився очікуваннями від матчу із "Ювентусом"

Автор
Володимир Лавський Володимир Лавський
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Андрій Шевченко Новина оновлена 04 грудня 2021, 16:23
Андрій Шевченко

У "Дженоа", як і раніше, дуже багато проблем.

Головний тренер "Дженоа" Андрій Шевченко, який поки що не може здобути перемогу з італійським клубом, поділився очікуваннями від матчу 16-го туру Серії А проти "Ювентуса".

"Я, звичайно, розумів, що початок буде дуже складним, враховуючи, який календар дістався під час мого приходу. Але я не думав, що так багато футболістів буде травмовано. Через втрати, звичайно, грати нам дуже складно.

"Ювентус" завжди залишається "Ювентусом". Туринський клуб укомплектований дуже сильними футболістами, котрі вміють правильно реагувати на будь-які невдачі. Алегре дуже якісна команда, а сам Массімо — топовий фахівець. Він знає, як мотивувати команду та керувати гравцями у найскладніших ситуаціях. Це Алегрі доводив уже мільйон разів", — цитує Шевченко телеграм-канал журналіста Юрія Шевченка "Гранде Шева".

Матч "Ювентус" — "Дженоа" відбудеться у неділю, початок — о 21.45. Подивитися гру у прямому ефірі можна на стрімінговій платформі MEGOGO.

Як раніше повідомляв "Телеграф", Шевченко пояснив, чому найближчим часом він не підписуватиме українських гравців.

Теги:
#Андрій Шевченко #ФК Ювентус #ФК Дженоа #Серія А
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Категорія
Андрій Шевченко
Шевченко поділився очікуваннями від матчу із "Ювентусом"