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Визначився склад жіночої збірної України з біатлону на естафету в Естерсунді

Автор
Володимир Лавський Володимир Лавський
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Юлія Джима Новина оновлена 04 грудня 2021, 20:16
Юлія Джима

Цього разу тренерський штаб обрав найсильніших.

Став відомий склад жіночої збірної України на естафету, яка пройде в рамках другого етапу Кубка світу з біатлону у шведському Естерсунді.

На першому етапі побіжить Анастасія Меркушина, за нею вирушить у гонку Юлія Джима, на третьому етапі виступить Дар’я Блашко, а фінішуватиме Олена Білосюк.

Старт перегонів заплановано на 13.35 неділі. Також у неділю відбудуться і чоловіча гонка переслідування.

Жіноча збірна України є олімпійськими чемпіонками Сочі-2014. З того складу продовжують виступати Юлія Джима та Олена Білосюк (Підгрушна). Сестри Семеренко, які також ще не закінчили кар’єру, цього разу у перегонах участі не беруть.

Як раніше повідомляв "Телеграф", чоловіча збірна України мала чудові шанси поборотися за медаль в естафеті, проте на третьому етапі Богдан Цимбал змушений був зайти на коло штрафу. У результаті українці фінішували на п’ятому місці.

У свою чергу Юлія Джима в суботній гонці переслідування обігнала всіх росіянок, але так і не потрапила до десятки найсильніших.

Теги:
#Юлія Джима #Збірна України з біатлону #Олена Білосюк
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