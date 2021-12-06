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"Удар з нізвідки": боєць ММА нокаутував суперника, який навіть не зрозумів, що сталося (відео)

Автор
Михайло Корнілов Михайло Корнілов
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Серхіо Петтіс — Кіоджі Хорігучі Новина оновлена 06 грудня 2021, 17:27
Серхіо Петтіс — Кіоджі Хорігучі

Глядачі стали свідками неймовірного нокауту.

Минулого вікенду в Анкасвіллі (штат Коннектикут, США) відбувся великий вечір змішаних єдиноборств від промоушену Bellator. Окрасою турніру під номером 272 став нокаут у головному бою Серхіо Петтіс — Кіоджі Хорігучі.

Відповідне відео доступне на сторінці Bellator у Twitter.

28-річний американець Петтіс, який проводив свій перший захист титулу чемпіона Bellator у найлегшій вазі (до 61 кг), виграв бій завдяки божевільному нокауту у 4-му раунді. 31-річний японський претендент ухилився від обманного хай-кіка суперника, проте нарвався на жахливий бекфіст у голову. Після такого влучення добивання не знадобилося.

Відео нокауту в бою Серхіо Петтіс — Кіоджі Хорігучі:

Додамо, що на рахунку Петтіса 22 перемоги у профі при 5 поразках. Японець може похвалитися 29 перемогами при 4 поразках.

Раніше відомий російський боєць ММА Олександр Ємельяненко вибачився за дострокову поразку від середньоваговика на вечорі боїв у Сиктивкарі (Республіка Комі, РФ). Крім того, колишній суперник Володимира Кличка бився з ексчемпіоном UFC у трикутному ринзі.

Теги:
#Нокаут #Змішані єдиноборства #Bellator
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