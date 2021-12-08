"Динамо" за 20 хвилин пропустило два м’ячі від "Бенфіки" у Лізі чемпіонів (відео)

Провальний початок від київського клубу.

"Динамо" у матчі 6-го туру групового турніру Ліги чемпіонів за 22 хвилини пропустило два м’ячі та програє 0:2.

"Бенфіка" — "Динамо": онлайн-трансляція матчу

На 22-й хвилині після прикрого рикошету від Беньяміна Вербича м’яч відлетів на правий край штрафного майданчика, де знаходився один гравець португальського клубу Жілберто. Бразилець прийняв м’яч, глянув і на виконання пробив у дальню дев’ятку. Бущан врятувати команду вже не міг.

Раніше перший гол у зустрічі в активі Романа Яремчука, який виявився найспритнішим на ближній стійці.

До цього динамівці мали чудовий шанс забити першими. Віталій Буяльський втік праворуч і викотив на порожні ворота, проте Віктор Циганков з кількох метрів не влучив.

До речі, і Яремчук міг відрізнятися раніше ударом з лінії штрафного майданчика, але Бущан у гарному стрибку відбив удар українського форварда.

Для київського клубу дана зустріч не несе жодного турнірного значення, за будь-якого результату "Динамо" буде на останньому місці в групі.

Як раніше повідомляв "Телеграф", "Шахтар" після вильоту з Ліги чемпіонів продовжив контракт із одним із лідерів команди.