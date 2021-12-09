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Визначилися 15 із 16 учасників плей-оф Ліги чемпіонів

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Володимир Лавський Володимир Лавський
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"Баварія" розгромила "Барселону" та відправила суперника до Ліги Європи Новина оновлена 09 грудня 2021, 08:12
"Баварія" розгромила "Барселону" та відправила суперника до Ліги Європи

Є одразу кілька несподіваних команд.

У вівторок та середу відбулися матчі 6-го туру групового турніру Ліги чемпіонів. Через погану погоду залишилася не зіграною лише одна зустріч, у якій "Аталанта" прийме "Вільярреал". Гра відбудеться у четвер, початок – о 20.00.

Враховуючи, що гра у Бергамо не зіграна, на даний момент відомі 15 із 16 учасників 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Ними стали "Манчестер Сіті", "ПСЖ", "Ліверпуль", "Атлетіко", "Аякс", "Спортінг", "Реал", "Інтер", "Баварія", "Бенфіка", "Ювентус", "Челсі", "Манчестер Юнайтед", "Лілль" та "Зальцбург".

Напередодні останньої гри у "Вільяреала" більше шансів на вихід далі, іспанський клуб влаштує навіть нічию у виїзній зустрічі.

Українські клуби невдало провели цьогорічну єврокубкову кампанію. І "Динамо", і "Шахтар" посіли останні місця у своїх групах, набравши три очки на двох. Не змогла пробитися до плей-офф вперше за 20 років "Барселона", яка поступилася в заочній боротьбі саме "Бенфіці".

Раніше "Телеграф" опублікував текст, в якому намагався знайти відповіді на запитання, чому українські клуби настільки невдало виступили у єврокубках цього сезону.

Теги:
#Футбол #Ліга чемпіонів
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