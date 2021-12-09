Определились 15 из 16 участников плей-офф Лиги чемпионов

Есть сразу несколько неожиданных команд.

Во вторник и среду состоялись матчи 6-го тура группового турнира Лиги чемпионов. Из-за плохой погоды осталась несыгранной лишь одна встреча, в которой "Аталанта" примет "Вильярреал". Игра состоится в четверг, начало — в 20.00.

Учитывая, что игра в Бергамо не сыграна, на данный момент известны 15 из 16 участников 1/8 финала Лиги чемпионов. Ими стали "Манчестер Сити", "ПСЖ", "Ливерпуль", "Атлетико", "Аякс", "Спортинг", "Реал", "Интер", "Бавария", "Бенфика", "Ювентус", "Челси", "Манчестер Юнайтед", "Лилль" и "Зальцбург".

Накануне последней игры у "Вильярреала" больше шансов на выход дальше, испанский клуб устроит даже ничья в выездной встрече.

Украинские клубы неудачно провели нынешнюю еврокубковую кампанию. И "Динамо", и "Шахтер" заняли последние места в своих группах, набрав три очка на двоих. Не смогла пробиться в плей-офф впервые за 20 лет "Барселона", которая уступила в заочной борьбе как раз "Бенфике".

Ранее "Телеграф" опубликовал текст, в котором пытался найти ответы на вопросы, почему украинские клубы настолько неудачно выступили в еврокубках в нынешнем сезоне.