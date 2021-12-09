Укр

Определились 15 из 16 участников плей-офф Лиги чемпионов

Автор
Владимир Лавский Владимир Лавский
Дата публикации
Читати українською
Автор
115
"Бавария" разгромила "Барселону" и отправила соперника в Лигу Европы Новость обновлена 09 декабря 2021, 08:12
"Бавария" разгромила "Барселону" и отправила соперника в Лигу Европы

Есть сразу несколько неожиданных команд.

Во вторник и среду состоялись матчи 6-го тура группового турнира Лиги чемпионов. Из-за плохой погоды осталась несыгранной лишь одна встреча, в которой "Аталанта" примет "Вильярреал". Игра состоится в четверг, начало — в 20.00.

Учитывая, что игра в Бергамо не сыграна, на данный момент известны 15 из 16 участников 1/8 финала Лиги чемпионов. Ими стали "Манчестер Сити", "ПСЖ", "Ливерпуль", "Атлетико", "Аякс", "Спортинг", "Реал", "Интер", "Бавария", "Бенфика", "Ювентус", "Челси", "Манчестер Юнайтед", "Лилль" и "Зальцбург".

Накануне последней игры у "Вильярреала" больше шансов на выход дальше, испанский клуб устроит даже ничья в выездной встрече.

Украинские клубы неудачно провели нынешнюю еврокубковую кампанию. И "Динамо", и "Шахтер" заняли последние места в своих группах, набрав три очка на двоих. Не смогла пробиться в плей-офф впервые за 20 лет "Барселона", которая уступила в заочной борьбе как раз "Бенфике".

Ранее "Телеграф" опубликовал текст, в котором пытался найти ответы на вопросы, почему украинские клубы настолько неудачно выступили в еврокубках в нынешнем сезоне.

Теги:
#Футбол #Лига Чемпионов
Рождественский Львов
Львов
Праздник без снега? Синоптик рассказала, какой будет погода во Львове на католическое Рождество
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Рождественский Львов
Праздник без снега? Синоптик рассказала, какой будет погода во Львове на католическое Рождество
Дата публикации
Категория
Чепирование людей могут начать со следующего года
Илон Маск готов чипировать людей уже со следующего года: кому и от чего это поможет
Дата публикации
Категория
Героя знаем, но не в лицо
Александр "Редут" Трепак - настоящий герой российско-украинской войны, которого… не знали в лицо
Дата публикации
Категория
Байден впервые заговорил об итогах беседы с Путиным
Американские военные не будут воевать за Украину — Байден
Дата публикации
Категория
Издание оценило влиятельность представителей власти и оппозиции
Топ-20 политиков Украины по версии "Телеграфа": рейтинг 2021 года