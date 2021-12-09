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Італійські гранди націлилися на героя України на Євро-2020 (відео)

Автор
Володимир Лавський Володимир Лавський
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Артем Довбик Новина оновлена 09 грудня 2021, 09:25
Артем Довбик

Довбик найближчим часом може змінити прописку.

Нападник "Дніпра-1" та збірної України Артем Довбик у зимове трансферне вікно може перебратися до Серії А.

Як повідомляє areanapoli, на українського футболіста претендують "Болонья", "Наполі" та "Фіорентина". Йдеться про повноцінний трансфер.

Раніше у ЗМІ була інформація, що у послугах Довбика зацікавлена низка турецьких та бельгійських клубів.

Нападник став відомий широкому загалу після голу в екстра-таймі матчу 1/8 фіналу Євро-2020 проти збірної Швеції (2:1). Тоді футболіст вийшов на заміну і наприкінці зустрічі головою забив переможний м’яч та вивів збірну України до чвертьфіналу турніру.

У нинішньому сезоні чемпіонату України Довбик провів 16 матчів, у яких забив 13 м’ячів та віддав 3 результативні передачі. Портал Transfermarkt.com, який спеціалізується на підрахунку вартості гравців, оцінює українського футболіста в 1.8 мільйона євро.

Як раніше повідомляв "Телеграф", у послугах іншого українського форварда зацікавлена "Барселона", яка зараз перебуває у режимі економії.

Теги:
#ФК Наполі #Серія А #ФК Фіорентина #ФК Болонья #УПЛ #Дніпро-1
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