Букмекери оцінили шанси Шевченка здобути першу перемогу у чемпіонаті Італії

Попереду дербі проти "Сампдорії".

У п’ятницю "Дженоа", яку розкритикували після поразки від "Ювентуса", проведе матч 17 туру чемпіонату Італії проти "Сампдорії".

Аналітики компанії PariMatch дали коефіцієнти на генуезьке дербі.

На думку аналітиків порталу, фаворитом цього протистояння є "Сампдорія". Коефіцієнт на перемогу гостей дорівнює 2.45, на нічию – 3.20, а на виграш команди Андрія Шевченка – 3.30.

У той самий час, коефіцієнт, що " Дженоа " не поступиться у цій зустрічі, становить 1.63. Букмекери не надто вірять, що команда Шевченка зможе забити більше одного м’яча. Коефіцієнт на тотал голів більше (1.5) становить 2.85.

Зустріч "Дженоа" — "Сампдорія" в рамках генуезького дербі відбудеться у п’ятницю, 10 грудня. Початок – о 21.45. Подивитися гру у прямому ефірі можна на стрімінговій платформі MEGOGO.

Поки що Шевченко не зміг здобути жодної перемоги в новому клубі. "Дженоа" перед матчем посідає 18-е місце з 10 очками, а "Сампдорія" розташувалася на 15-му рядку з 15 очками.

Як раніше повідомляв "Телеграф", напередодні зустрічі проти "Сампдорії" низка ключових гравців повернулася до складу після травм.