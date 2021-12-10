Рус

Букмекери оцінили шанси Шевченка здобути першу перемогу у чемпіонаті Італії

Автор
Володимир Лавський Володимир Лавський
Дата публікації
Читать на русском
Автор
52
Андрій Шевченко та Горан Пандев Новина оновлена 10 грудня 2021, 10:36
Андрій Шевченко та Горан Пандев

Попереду дербі проти "Сампдорії".

У п’ятницю "Дженоа", яку розкритикували після поразки від "Ювентуса", проведе матч 17 туру чемпіонату Італії проти "Сампдорії".

Аналітики компанії PariMatch дали коефіцієнти на генуезьке дербі.

На думку аналітиків порталу, фаворитом цього протистояння є "Сампдорія". Коефіцієнт на перемогу гостей дорівнює 2.45, на нічию – 3.20, а на виграш команди Андрія Шевченка – 3.30.

У той самий час, коефіцієнт, що " Дженоа " не поступиться у цій зустрічі, становить 1.63. Букмекери не надто вірять, що команда Шевченка зможе забити більше одного м’яча. Коефіцієнт на тотал голів більше (1.5) становить 2.85.

Зустріч "Дженоа" — "Сампдорія" в рамках генуезького дербі відбудеться у п’ятницю, 10 грудня. Початок – о 21.45. Подивитися гру у прямому ефірі можна на стрімінговій платформі MEGOGO.

Поки що Шевченко не зміг здобути жодної перемоги в новому клубі. "Дженоа" перед матчем посідає 18-е місце з 10 очками, а "Сампдорія" розташувалася на 15-му рядку з 15 очками.

Як раніше повідомляв "Телеграф", напередодні зустрічі проти "Сампдорії" низка ключових гравців повернулася до складу після травм.

Теги:
#Андрій Шевченко #ФК Дженоа #Серія А #ФК Сампдорія
Платні одноразові пакети стали платними
Україна
Безкоштовних пакетів у супермаркетах більше немає: скільки тепер коштують "маєчки" в Україні і кому загрожують штрафи до 8500 гривень
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Платні одноразові пакети стали платними
Безкоштовних пакетів у супермаркетах більше немає: скільки тепер коштують "маєчки" в Україні і кому загрожують штрафи до 8500 гривень
Дата публікації
Категорія
Президенти не вперше обговорюють питання безпеки України
Розмова Байдена із Зеленським: у Білому домі озвучили свою версію та ключовий момент
Дата публікації
Категорія
Останки Тараса шукали 5 років
Смертельні попутники на BlaBlaCar: жертву резонансного вбивства вдалося знайти після 5 років пошуків
Дата публікації
Категорія
Альона Шпильова втратила в аварії хлопця і подругу
"Поліцейський не стояв на ногах": дівчина загиблого у ДТП з копом під Києвом
Дата публікації
Категорія
Біловезькі Угоди констатували смерть СРСР
Вітольд Фокін: Особливої радості від розпаду СРСР я не відчував