У Шевченка масштабне поповнення напередодні ключового матчу проти "Сампдорії"

Очікується повернення мінімум двох лідерів.

Головний тренер "Дженоа" Андрій Шевченко, якого розкритикували після поразки від "Ювентуса", чекає повернення до складу перед грою 17-го туру Серії А проти "Сампдорії" одразу кількох ключових гравців.

За даними порталу CalcioMercato.com, у дербі, швидше за все, зможуть взяти участь захисник Доменіко Крішіто та нападник Маттіа Дестро, які повністю відновилися після травм. Не виключено, що цей список можуть поповнити Мохамед Фарес і Нікола Максимович, які давно не грали, а також Яя Каллон.

Також у середу на тренуванні були присутні Стефано Стураро та Мілан Бадель, які не грали в останньому турі з туринцями.

Зустріч "Дженоа" — "Сампдорія" в рамках генуезького дербі відбудеться у п’ятницю, 10 грудня. Початок – о 21.45. Подивитися гру у прямому ефірі можна на стрімінговій платформі MEGOGO.

Поки що Шевченко не зміг здобути жодної перемоги в новому клубі. "Дженоа" перед матчем посідає 18-е місце з 10 очками, а "Сампдорія" розташувалася на 15-му рядку з 15 очками.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що головного суперника "Дженоа" може бути виключено із Серії А.