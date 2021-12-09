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У Шевченка масштабне поповнення напередодні ключового матчу проти "Сампдорії"

Автор
Володимир Лавський Володимир Лавський
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Андрій Шевченко Новина оновлена 09 грудня 2021, 12:30
Андрій Шевченко

Очікується повернення мінімум двох лідерів.

Головний тренер "Дженоа" Андрій Шевченко, якого розкритикували після поразки від "Ювентуса", чекає повернення до складу перед грою 17-го туру Серії А проти "Сампдорії" одразу кількох ключових гравців.

За даними порталу CalcioMercato.com, у дербі, швидше за все, зможуть взяти участь захисник Доменіко Крішіто та нападник Маттіа Дестро, які повністю відновилися після травм. Не виключено, що цей список можуть поповнити Мохамед Фарес і Нікола Максимович, які давно не грали, а також Яя Каллон.

Також у середу на тренуванні були присутні Стефано Стураро та Мілан Бадель, які не грали в останньому турі з туринцями.

Зустріч "Дженоа" — "Сампдорія" в рамках генуезького дербі відбудеться у п’ятницю, 10 грудня. Початок – о 21.45. Подивитися гру у прямому ефірі можна на стрімінговій платформі MEGOGO.

Поки що Шевченко не зміг здобути жодної перемоги в новому клубі. "Дженоа" перед матчем посідає 18-е місце з 10 очками, а "Сампдорія" розташувалася на 15-му рядку з 15 очками.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що головного суперника "Дженоа" може бути виключено із Серії А.

Теги:
#Андрій Шевченко #ФК Дженоа #Серія А #ФК Сампдорія
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