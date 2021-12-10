Перед матчем із "Сампдорією" у Шевченка народився син — у тій же грі він присвятив йому переможний гол (відео)

Попереду в українця знову дербі.

У п’ятницю "Дженоа" Андрія Шевченка проведе матч 17 туру Серії А проти "Сампдорії".

Спортивний журналіст Юрій Шевченко у своєму телеграм-каналі "Гранде Шева" розповів історію про взаємини Шевченка із суперником по дербі.

У жовтні 2004 року, коли Шевченко захищав кольори "Мілана", червоно-чорні мали зіграти календарний матч чемпіонату Італії проти "Сампдорії".

Дружина українського форварда Крістен Пазік перебувала на дев’ятому місяці вагітності, і перед грою побажала удачі футболістові та відправила з командою на гру. Не встиг автобус від’їхати, як Пазік зателефонувала до чоловіка і сказала, що в неї відходять води. Шевченко одразу відпросився у головного тренера Карло Анчелотті, і разом із поліцією дістався найближчої заправки, де його забрав друг.

Пізно вночі народився син Джордан, а вранці клубний водій уже привіз Шевченка до Генуї на матч. Андрій залишився на заміні, але у другому таймі вийшов на поле та забив переможний для команди м’яч та присвятив його своєму синові.

Зустріч "Дженоа" — "Сампдорія" в рамках генуезького дербі відбудеться у п’ятницю, 10 грудня. Початок – о 21.45. Подивитися гру у прямому ефірі можна на стрімінговій платформі MEGOGO.

Як раніше повідомляв "Телеграф", напередодні зустрічі проти "Сампдорії" низка ключових гравців повернулася до складу після травм.